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مقتل رئيس عرفاء بالهندسة العسكرية الليبية جراء انفجار لغم ببنغازى

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مقتل رئيس عرفاء بالهندسة العسكرية الليبية جراء انفجار لغم ببنغازى مقتل رئيس عرفاء بالهندسة العسكرية الليبية جراء انفجار لغم ببنغازى
لقى رئيس عرفاء بالهندسة العسكرية الليبية مصرعه اليوم،جراء انفجار لغم أثناء عملية التمشيط بالحى الجامعى بمدينة بنغازى.

وقال الناطق باسم صنف الهندسة العسكرية، سراج الطيرة،فى تصريح صحفى اليوم، إن رئيس عرفاء بالهندسة العسكرية يدعى سيف الإسلام الورشفانى قتل اليوم، أثناء عمليات التمشيط فى مدينة بنغازى.

وأضاف الطيرة، إن العديد من الألغام زرعت بالحى الجامعى لعرقلة تقدم الجيش الليبى ولاستهداف أكبر عدد ممكن من المواطنين العائدين إلى المناطق المحررة.

وأوضح الطيرة أن عمليات التمشيط من قبل فصيل الهندسة العسكرية لم تنته بعد فى الحى الجامعى، وفور انتهاء عمليات التمشيط وانتهاء العمليات العسكرية بالمحور الغربى حينها فقط يستطيع المواطنون العودة إلى منازلهم.
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