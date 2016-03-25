أخبار عاجلة

مساء dmc - قصيدة "ينصر دينك يابطل" لأحمد فؤاد نجم .. حادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
مساء dmc - محمد أبو شقة: ينبغي أن يوافق مجلس الوزراء ومجلس النواب على إعلان حالة الطوارىء -
حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الميزان الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الأحد 09 أبريل 2017 -
حظك اليوم برج العذراء الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الأسد الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الطيران العراقى يقتل عشرات المسلحين من (داعش) بالحويجة والموصل

Google+ Print
الطيران العراقى يقتل عشرات المسلحين من (داعش) بالحويجة والموصل الطيران العراقى يقتل عشرات المسلحين من (داعش) بالحويجة والموصل
قصف الطيران العراقى معسكرا لتنظيم (داعش) بمدينة الموصل مركز محافظة نينوى وسيارت للتنظيم فى قضاء الحويجة جنوب غربى كركوك، مما أسفر عن مقتل عشرات الإرهابيين.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة، أن طيران القوة الجوية العراقية دمر، استنادا لمعلومات جهاز المخابرات العراقي، معسكرا لداعش وقتل عشرات من عناصر التنظيم فى المعسكر بحى العبور فى مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمال غربى العراق.

ولفتت الخلية إلى أن الطيران، استنادا لمعلومات وكالة الاستخبارات والأمن الاتحادية، دمر ثلاث سيارات وقتل 20 إرهابيا فى قرية "حمضة العليا" بناحية الرياض التابعة لقضاء الحويجة شمالى العراق.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365