الطيران العراقى يقتل عشرات المسلحين من (داعش) بالحويجة والموصل

قصف الطيران العراقى معسكرا لتنظيم (داعش) بمدينة الموصل مركز محافظة نينوى وسيارت للتنظيم فى قضاء الحويجة جنوب غربى كركوك، مما أسفر عن مقتل عشرات الإرهابيين.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة، أن طيران القوة الجوية العراقية دمر، استنادا لمعلومات جهاز المخابرات العراقي، معسكرا لداعش وقتل عشرات من عناصر التنظيم فى المعسكر بحى العبور فى مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمال غربى العراق.

ولفتت الخلية إلى أن الطيران، استنادا لمعلومات وكالة الاستخبارات والأمن الاتحادية، دمر ثلاث سيارات وقتل 20 إرهابيا فى قرية "حمضة العليا" بناحية الرياض التابعة لقضاء الحويجة شمالى العراق.

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