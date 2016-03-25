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ضبط صاحب مخبز بحوزته طن دقيق قبل بيعه بالسوق السوداء بالقاهرة

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ضبط صاحب مخبز بحوزته طن دقيق قبل بيعه بالسوق السوداء بالقاهرة ضبط صاحب مخبز بحوزته طن دقيق قبل بيعه بالسوق السوداء بالقاهرة
تمكنت مباحث بالقاهرة، من القبض على صاحب مخبز بلدى وبحوزته طن دقيق قبل بيعه بالسوق السوداء، وحرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات وردت لشرطة التموين تفيد بقيام صاحب مخبز بلدى بتجميع كميات من الدقيق ويعمل بدون ترخيص فى نطاق محافظة القاهرة، ويقوم بتخزين الدقيق لبيعها بالسوق السوداء، تمهيدا لتوزيعها على المحال مقلدة للعلامات التجارية لكبرى الشركات، لتحقيق أرباح غير مشروعة

وعلى الفور داهمت مجموعة عمل المخبز المتحرى عنه، وأسفر ذلك عن ضبط صاحبه وبحوزته طن و362 كليو دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء، وتم تحرير المحضر اللازم


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مصر 365

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