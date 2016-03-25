الدعوة السلفية ببنى سويف: نؤيد الأوقاف فى عدم السماح لأى شخص إعتلاء المنبر إلا ترخيص

قال الدكتور هشام توفيق عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية ببنى سويف، إننا لسنا دعاة صدام ولكننا أصحاب منهج إصلاحى ولذا لم نصطدم بالأنظمة الحاكمة سواء الماضية أو الحالية مثل غيرنا من التيارات الأخرى نقدر الظروف التى تمر بها البلاد حاليًا.

وأضاف توفيق فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، إننا نحترم القانون ونؤيد وزارة الأوقاف فى عدم السماح لأى شخص بإعتلاء المنبر سوى بحصوله على ترخيص خطابة لافتا إلى عدم معارضة السلفيين لأئمة وخطباء المساجد التابعين للأوقاف وحاملى الترخيص مدللاً على ذلك بقوله "لم يحدث أى صدام لنا معهم داخل المساجد .

وطالب عضو الدعوة السلفية من الدولة والأوقاف عدم التضييق على الشباب الملتزم دينيا حتى لا يقعوا فريسة للأفكار المتطرفة.

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