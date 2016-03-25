نائب بسوهاج: الموافقة على تركيب محولين كهرباء بقرى مركز البلينا

أكد رأفت أبو الخير النائب البرلمانى عن دائرة مركز البلينا بمحافظة سوهاج، أنه تمت الموافقة من قبل وزير الكهرباء على تركيب محول كهرباء "200" كيلو لقرية زرابى برخيل بنجع العباضلة بمركز البلينا بتكلفة 450 ألف جنيه مشيرا إلى ان التيار الكهربائى داخل القرية ضعيف منذ سنوات .

وأضاف النائب البرلمانى فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع " أنه تمت الموافقة أيضا على تركيب محول كهرباء اخر بنجع مازن بمركز البلينا وكذلك صرف 25 كيلو من أسلاك الكهرباء بقرى الحجز والباسكية والغنيمية .

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