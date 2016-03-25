15 قافلة طبية وتموينية لخدمة المناطق الأكثر احتياجًا بالمنيا

أعلن اللواء طارق نصر، محافظ المنيا، عن بدء تدشين 15 قافلة طبية وتموينية، السبت المقبل، تستمر لمدة ثلاثة أيام، تحت إشراف مديرية الصحة ومديرية التموين بمحافظة المنيا، وبرعاية جهاز المخابرات العامة، لتقديم الخدمات الصحية العاجلة والسلع التموينية المدعمة للمناطق الأكثر احتياجاً فى نطاق المحافظة.

وأوضحت الدكتورة أمنية رجب، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن الحملة مكونة من 25 عيادة وصيدلية متنقلة ستقدم الكشف الطبى اللازم ( باطنه – نساء – أطفال – رمد – جلدية - عظام وغيرها ) وصرف الأدوية بالمجان دون تكلفة على المواطنين.

ومن جانبه قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا أن الحملة ستضم 15 منفذ لبيع السلع التموينية الأساسية "أرز، وزيت، وسكر، ولحوم، وفراخ، وتونة" بأسعار أقل من الأسعار المقررة بالبطاقات التموينية .

بالصور.. تنصيب مجلس اتحاد طلاب كلية رياض الأطفال بجامعة المنياد