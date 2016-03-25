بالفيديو.. اديل تغني لضحايا بروكسل من لندن

لم تغب هجمات العاصمة البلجيكية بروكسل عن حفل النجمة العالمية أديل Adele الذي قدمته في لندن مساء الثلاثاء 22 مارس/آذار، حيث خاطبت جمهورها معلقة على الحادث: "أنا هنا لأقوم بالترفيه عنكم، إذاً نحن متحدون ما يجعلنا أفضل من أولئك".

وخلال الحفل الذي صادف يوم الهجوم الذي ادى الى قتل وجرح المئات، أهدت أديل أغنية Make You Feel My Love للمغني بوب ديلان لضحايا بروكسل، طالبةً من الجمهور مشاركتها الغناء.

وقالت المغنية البالغة من العمر 27 عاماً بعد انتهاء الأغنية: "لم يحدث أن تحركت مشاعري من قبل في كل حياتي كما حدث في هذا الحفل".

يشار الى ان الكثير من المشاهير أبدوا تعاطفهم مع ضحايا بروكسل، وعبروا عن ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومنهم عارضة الأزياء الشهيرة ناعومي كامبل Naomi Campbell، كيم كردشيان Kim Kardashian وغيرهما...