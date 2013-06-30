مدير أمن بورسعيد: انفجار ميدان الشهداء سببه جسم غريب

أكد اللواء سيد جاد الحق، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بورسعيد، فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" أن الانفجار الذى وقع أول أمس بميدان الشهداء، وراح ضحيته صلاح الدين حسن راجع إلى جسم غريب، وليس أنبوبة بوتاجاز، كما ردد البعض.

وأضاف جاد الحق أن هناك فريق بحث وتشكيلات من إدارة البحث الجنائى، بالتنسيق مع الأمن العام، قامت بوضع خطة عاجلة لسرعة التوصل إلى مرتكبى الحادث الإجرامى الذى من شأنه إزهاق أرواح الأبرياء وبث الذعر بين الأمنيين.

وفى نفس السياق أكد مدير الأمن أنه خلال الأيام القليلة القادمة سوف يتم الإعلان عن الجسم الغريب الذى أدى إلى الانفجار فور تقديم التقارير الفنية للنيابة العامة، والتى قامت بها كافة الأجهزة المعنية من خلال خبير المفرقعات بإدارة الدفاع المدنى وفريق أدلة المعمل الجنائى والطب الشرعى .