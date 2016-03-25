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المطالبة بمنع احلام من دخول لبنان بعد اهانتها شعبه

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الجمعة 25-03-2016 04:44

يبدو أن الفنانة الإماراتية أحلام لن تكف عن إهانة جمهورها ومتتبعيها، فبعد إيقاف قناة "دبي" لبرنامجها "ذا كوين" تلبية لطلب الجمهور الذي وصفها بأنها "تذله" في البرنامج، ها هي اليوم تهاجم الشعب اللبناني وتسخر منه.

أحلام وبعد حلقة "هيدا حكي" للإعلامي عادل كرم والتي سخر فيها منها ومن الحلوميين كما تسمي محبيها، وصفت اللبنايين بـ "بياعين فلافل".

وعندما طالب احد الصحفيين نقابة لبنان من اتخاذ اجراء بسبب سخرية احلام غردت قائلة: "وانا بقول للشحاتين بدل ما يتكلموا عن رأسهم الملكة خل يلموا الزباله اللي ملت الشوارع كنوع من الوطنية".

هذا التصريح اثار غضب الشعب اللبناني، فأطلق رواد موقع "تويتر" هاشتاغ للمطالبة بمنع أحلام من دخول لبنان، وطالب العديد من نجوم الإعلام والفن بضرورة تنفيذ هذا القرار.

 

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