أخبار عاجلة

مساء dmc - قصيدة "ينصر دينك يابطل" لأحمد فؤاد نجم .. حادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
مساء dmc - محمد أبو شقة: ينبغي أن يوافق مجلس الوزراء ومجلس النواب على إعلان حالة الطوارىء -
حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الميزان الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الأحد 09 أبريل 2017 -
حظك اليوم برج العذراء الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الأسد الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

رحيل النجم غاري شاندلينغ عن عمر ناهز 66 عاماً

Google+ Print

الجمعة 25-03-2016 05:00

توفي الممثل الكوميدي الأمريكي الشهير غاري شاندلينغ Garry Shandling عن عمر ناهز 66 عاماً.

وبحسب ما ذكرت تقارير صحفية، فإن سبب وفاة شاندلينغ ما زال مجهولاً حتى اللحظة، إذ أن حالته الصحية تدهورت فجأة ونُقل بسرعة إلى أقرب مستشفى وتوفي على الفور.

نجم The Larry Sanders ولد في شيكاغة وعاش في ولاية أريزونا، وفي سن الـ 20 انتقل للسكن في لوس أنجلوس ليعمل في مجال الإعلانات، قبل دخول عالم التمثيل والفن.

يشار الى ان الممثل الراحل تم ترشيحه 4 مرات لنيل جائزة الـ ايمي Emmy Awards.

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي