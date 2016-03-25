رحيل النجم غاري شاندلينغ عن عمر ناهز 66 عاماً

توفي الممثل الكوميدي الأمريكي الشهير غاري شاندلينغ Garry Shandling عن عمر ناهز 66 عاماً.

وبحسب ما ذكرت تقارير صحفية، فإن سبب وفاة شاندلينغ ما زال مجهولاً حتى اللحظة، إذ أن حالته الصحية تدهورت فجأة ونُقل بسرعة إلى أقرب مستشفى وتوفي على الفور.

نجم The Larry Sanders ولد في شيكاغة وعاش في ولاية أريزونا، وفي سن الـ 20 انتقل للسكن في لوس أنجلوس ليعمل في مجال الإعلانات، قبل دخول عالم التمثيل والفن.

يشار الى ان الممثل الراحل تم ترشيحه 4 مرات لنيل جائزة الـ ايمي Emmy Awards.