نفسك تتخن.. 4 طرق لاستخدام السمسم تساعدك على التخلص من النحافة

لا شك أن النحافة الشديدة غير مرغوب فيها مثل السمنة، ويعانى النحفاء من مشكلات تتعلق بالمظهر العام لقوامهم الهزيل الذى يعطى انطباعًا بالضعف والهزلان، وكذلك مشكلات صحية خاصة إذا كانت تتعلق بضعف الجسم العام، وصعوبة تحمل مشقة الجهد.

وأوضحت الدكتورة إيمان كريم استشارى التغذية، أن النحافة البالغة التى يلاحظها الشخص ومن يراه، تحتاج علاجًا ومتابعة لدى مختص يكشف سببها الحقيقى، وبعدها يأتى دور التغذية المهم، الذى يلعب دورًا مهمًا فى التخلص منها واكتساب الوزن رويدًا.

وتضيف أن تخير نوعيات معينة من الطعام والتركيز عليها، أمر فى غاية الأهمية للتخلص من الضعف والنحافة، ولعل السمسم من أبرز المكونات الخفية التى يمكن أن تفيد من يعانون من هذه المشكلة بشكل خاص، وقد يرفض البعض السمسم لأنهم لا يفضلون مذاقه ولا يتمكنون من تناوله دون إضافات، لذا نقدم اليوم عدة وصفات جيدة ولذيذة تعتمد على السمسم بالكامل، ومنها:

- من المهم أن تتناوله بداخل الطعام كنوع من التوابل، يمكنك إضافة حباته لصلصة الطعام والمسبكات التى تفضلها، ويضاف فى نهاية الطبخ.

- ويمكنك استخدام السمسم مع البانية أو الفيليه، والبطاطس واللحوم، ويمكن إضافته للبقسماط الذى ينقع فيه الدجاج قبل تحميره كما يمكنك إضافته إلى أطباق الحلو، كالكيكات المحلاة، أو العجوة.

- يمكن تحميصه فى الفرن قليلا وإضافته للطعام والأرز البسمتى كتزيين لأطباق اللحوم والدجاج والجمبرى خاصة التى تقدم مع الصوص الأبيض.

- اصنع إناء ثابتًا من فتات الخبز والزعتر الجاف والسمسم الأبيض، وقم بوضعه على سطح كل الصوانى التى تدخلها الفرن، ليعطى سطح مقرمش وغنى كما يمكن قليه بعض الشىء فى الزبد أو السمن وإضافة شرائح الموز إليه وتناول ملعقة منه قبل الوجبات، أمر فى غاية الأهمية للتخلص من النحافة.

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