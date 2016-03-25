مع اقتراب فصل الصيف.. نصائح للتغلب على الحرارة والنوم بشكل أفضل

مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة التى تؤثر على الصحة والمزاج وطبيعة النوم بشكل سلبى يكون البحث عن سبل للحصول على نوم جيد أمرًا ضروريًا.

وفى السياق قدم الموقع الهندى "Bold sky" فى تقرير نشره مؤخرًا بعض النصائح للنوم بشكل أفضل فى ظل ارتفاع درجات الحرارة تتضمن:

1- تناول شاى الأعشاب:

2- تجنب السكريات أثناء الليل:

3- شرب الكثير من الماء:

4- الاستحمام بماء بارد قبل النوم:

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>تناول الشاى البارد "شاى الأعشاب" مرتين فى اليوم، يساعد على تبريد الجسم باستمرار وعدم الشعور بالحرارة، وهو أفضل من القهوة التى تجعل الإنسان أكثر يقظة ونشاطًا أثناء الليل.>الطقس الحار يصيب المزاج بتقلبات ما يدفع الإنسان لتناول الكثير من الآيس كريم ومنتجات الألبان، ولذا يجب تجنب تناول الكثير من الحلوى أثناء الليل، لأنها تمنع النوم بشكل جيد.>من الضرورى شرب الكثير من الماء فى فصل الصيف، لأنها تساعد على رطوبة الجسم وطرد السموم منه، ويفضل تناول المياه قبل 30 دقيقة من الذهاب للفراش، لأن ذلك يساعد على النوم بشكل أفضل.> الاستحمام بماء بارد مرتين فى اليوم يساعد فى تخفيف حدة حرارة جسمك، ويجعلك أكثر استرخاء لتنام بشكل أفضل.

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