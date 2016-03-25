أخبار عاجلة

مساء dmc - قصيدة "ينصر دينك يابطل" لأحمد فؤاد نجم .. حادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
مساء dmc - محمد أبو شقة: ينبغي أن يوافق مجلس الوزراء ومجلس النواب على إعلان حالة الطوارىء -
حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الميزان الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الأحد 09 أبريل 2017 -
حظك اليوم برج العذراء الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الأسد الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

مع اقتراب فصل الصيف.. نصائح للتغلب على الحرارة والنوم بشكل أفضل

Google+ Print
مع اقتراب فصل الصيف.. نصائح للتغلب على الحرارة والنوم بشكل أفضل مع اقتراب فصل الصيف.. نصائح للتغلب على الحرارة والنوم بشكل أفضل
مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة التى تؤثر على الصحة والمزاج وطبيعة النوم بشكل سلبى يكون البحث عن سبل للحصول على نوم جيد أمرًا ضروريًا.

وفى السياق قدم الموقع الهندى "Bold sky" فى تقرير نشره مؤخرًا بعض النصائح للنوم بشكل أفضل فى ظل ارتفاع درجات الحرارة تتضمن:

1- تناول شاى الأعشاب:


>تناول الشاى البارد "شاى الأعشاب" مرتين فى اليوم، يساعد على تبريد الجسم باستمرار وعدم الشعور بالحرارة، وهو أفضل من القهوة التى تجعل الإنسان أكثر يقظة ونشاطًا أثناء الليل.

2- تجنب السكريات أثناء الليل:


>الطقس الحار يصيب المزاج بتقلبات ما يدفع الإنسان لتناول الكثير من الآيس كريم ومنتجات الألبان، ولذا يجب تجنب تناول الكثير من الحلوى أثناء الليل، لأنها تمنع النوم بشكل جيد.

3- شرب الكثير من الماء:


>من الضرورى شرب الكثير من الماء فى فصل الصيف، لأنها تساعد على رطوبة الجسم وطرد السموم منه، ويفضل تناول المياه قبل 30 دقيقة من الذهاب للفراش، لأن ذلك يساعد على النوم بشكل أفضل.

4- الاستحمام بماء بارد قبل النوم:


> الاستحمام بماء بارد مرتين فى اليوم يساعد فى تخفيف حدة حرارة جسمك، ويجعلك أكثر استرخاء لتنام بشكل أفضل.

موضوعات متعلقة ..

مع التقلبات الجوية.. 3 نصائح لحمايتك من حساسية الربيع

مع ارتفاع درجات الحرارة.. أطباء يحذرون: الحر الشديد يعرض كبار السن للإصابة بجلطات المخ ويسبب نوبات الصرع والإغماء..يهدد مرضى القلب بالذبحة الصدرية.. والحل فى المشروبات الدافئة والبعد عن المياه الغازية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365