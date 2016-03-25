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وكيل أوقاف بنى سويف: المساجد تحت سيطرة المديرية ولانسمح سوى لحاملى التراخيص بالخطابة

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وكيل أوقاف بنى سويف: المساجد تحت سيطرة المديرية ولانسمح سوى لحاملى التراخيص بالخطابة وكيل أوقاف بنى سويف: المساجد تحت سيطرة المديرية ولانسمح سوى لحاملى التراخيص بالخطابة
أكد أحمد عبدالمؤمن وكيل وزارة الأوقاف ببنى سويف، أن جميع مساجد المحافظة تقع تحت سيطرة المديرية وغير مسموح لأى شخص لا يحمل ترخيصا بالخطابة من الأوقاف بإعتلاء المنابر، لافتا إلى أن هناك أئمة معينين إلى جانب خطباء المكافأة .

وأضاف عبدالمؤمن لـ "اليوم السابع" أن المحافظة بها 2600 مسجد حكومى و500 زاوية حكومية، بالإضافة إلى 600 مسجد أهلى و180 زاوية أهلية.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، أن المديرية وإداراتها السبع تتابع المساجد والزوايا التى لا يوجد بها خطيب أو مقيم شعائر بالإضافة إلى إرسال قوافل وإقامة أمسيات أسبوعيًا برئاسته وتضم مدراء الإدارات والمفتشين والوعاظ وتهدف إلى نشر صحيح الدين والتوعية بأهمية الإبتعاد عن التشدد وأفكار التيارات الإرهابية.

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