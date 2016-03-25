أرقام في الجول – هل يكرر كوبر إنجاز الجوهري الوحيد في تاريخ مصر؟

مباراة واحدة تفصيل هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر عن رقم لم يحدث في تاريخ الفراعنة إلا مرة واحدة فقط.

وتحل مصر ضيفا على نيجيريا في السادسة مساء الجمعة باستاد أحمدو بللو في الجولة الثالثة للمجموعة السابعة بتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وبمعنويات المتصدر تواجه مصر وصيف المجموعة، إذ حقق الفراعنة تحت قيادة كوبر فوزين متتاليين على تنزانيا وتشاد.

ولم يحدث في تاريخ مصر بتصفيات كأس الأمم الإفريقية أن فازت بأول ثلاث مباريات بالمجموعة.. لكن العقبة تكمن في نيجيريا.

مرة واحدة فقط كانت منذ 16 عاما وتحديدا عام 2000 و2001 بتصفيات كأس الأمم 2002 وتحت قيادة الجنرال الراحل محمود الجوهري.

وفازت مصر حينها على كوت ديفوار 1-0 بالجولة الأولى والسودان 1-0 خارج الحدود وليبيا 4-0 في 2001، قبل انتصار ليبيا في الجولة الرابعة 2-0 على الفراعنة.

الفرصة متاحة لكوبر لتكرار إنجاز الجوهري.

ففازت مصر تحت قيادة كوبر على تنزانيا 3-0 وتشاد 5-1 خارج الأرض.

ربما تكون فرصة لكوبر لتحقيق رقم لم يحدث لأول مرة من خلال عدد الأهداف الذي كسر بالفعل أهداف مصر مع الجوهري قبل 15 عاما.

كما أن كوبر إن فاز على نيجيريا سيكون قد خاض مباراتين خارج ملعبه ضمن أول ثلاث مباريات في دور المجموعات بتصفيات كأس الأمم الإفريقية.