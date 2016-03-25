ماكليش: أثق 100% في قدرات لاعبي الزمالك لمنافسة أي لاعب في المنتخب

أكد أليكس ماكليش المدير الفني لنادي الزمالك ثقته بقدرات لاعبي فريقه على منافسة أي لاعب في المنتخب.

منتخب مصر يستعد لمواجهة نيجيريا في السادسة مساء من يوم الجمعة في إطار الجولة الثالثة من المجموعة السابعة في التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا.

وعن اختيارات منتخب مصر للاعبي الزمالك، قال ماكليش: "هذا ليس عملي".

وأوضح في ظهوره مع قناة النهار "هيكتور كوبر هو من له الحق في اختيارات المنتخب ولا أتدخل في عمله".

وتابع "أثق 100% في قدرات لاعبي الزمالك للمنافسة مع أي لاعب في المنتخب وتقديم ما هو جيد جدا مع الفراعنة".

وأكمل حديثه قائلا: "أعرف تماما أهمية المنتخب ومدى الشرف لكل لاعب أن يشارك معه. لعبت من قبل لمنتخب بلادي وأعلم تماما شعور أي لاعب أثناء تمثيله لمنتخبه".

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