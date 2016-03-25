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الحضري يكشف لـ في الجول سبب بكائه.. ' ليس من آلام الإصابة '

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الحضري يكشف لـ في الجول سبب بكائه.. ' ليس من آلام الإصابة ' الحضري يكشف لـ في الجول سبب بكائه.. ' ليس من آلام الإصابة '

كشف عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر سبب بكائه بعد استبعاده من قائمة مواجهة نيجيريا.

مصر تستعد لمواجهة نيجيريا في السادسة من مساء يوم الجمعة في إطار الجولة الثالثة من المجموعة السابعة في التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا.

وتحدث الحضري لـFilGoal.com عن إصابته خلال المران الرئيسي للمنتخب يوم الخميس قائلا: "أقوم بعمل جلسات علاج طبيعي منذ خروجي من المران".

وأوضح "لدي آمل للحاق لقاء نيجيريا في الإسكندرية. والحمد الله على كل شيء".

البكاء

وعن سبب البكاء، كشف الحضري: "كنت أشعر أن منتخب مصر يحتاجني".

وتابع "مصر عندي أهم من كل شيء ولا أقدر على التأخر عنها. هذا جزء من الدين الذي علي تجاه بلدي".

وأتم "هذا هو سبب بكائي".

وخرج الحضري من حسابات بشكل نهائي في لقاء نيجيريا وذلك بعد إصابته في عضلة السمانة.

وانهمر الحضري في البكاء وظهر حزينا وغاضبا عقب إصابته في المران. (طالع التفاصيل)

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بينما تأتي نيجيريا كوصيف بأربع نقاط بفارق الأهداف عن تنزانيا.

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فيديو اليوم السابع

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