على الدين هلال: قوى سياسية تسعى لاستعادة أجواء 2010

قال الدكتور علي الدين هلال، المفكر السياسى و أستاذ العلوم السياسية، إن الولايات المتحدة تتعامل مع مصر بمنطق "اللى فى القلب فى القلب"، منتقداً محاولات إعادة أجواء 2010، قبل ثورة 25 يناير، بقوله :"هناك قوى سياسية فى مصر تسعى لاستعادة أجواء 2010".

وأكد على الدين هلال، خلال برنامج كلام تانى مع الإعلامية رشا نبيل، والمذاع عبر فضائية دريم ، أنه لا مصلحة لمصر فى معاداة الدول الأوربية، مشيرا إلى أن مصر تنام على كثير من الألغام والوضع ليس طبيعياً، معبراً عن شعوره بالقلق على الرئيس عبد الفتاح السيسى، بسبب كثرة التحديات التى تواجهها البلاد.

وتابع :"لابد من نائب للرئيس ووزراء للشئون الاقتصادية "، موضحا أن الفقر والبطالة والعدالة الاجتماعية هم "عنق الزجاجة" فى مصر.

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