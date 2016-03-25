عبد الله السناوى: مؤسسة حماية الدستور تنتظر موافقة "التضامن" على إشهارها

قال الكتاب الصحفى عبد الله السناوى، إن وزارة التضامن لم تؤكد إشهار مؤسسة حماية الدستور التى أرسلت أورق إشهارها إلى الوزارة قبل إعلان بيانها التأسيسى فى الثامن من شهر مارس الجارى، مشيراً إلى أن الأمر قد يستغرق أسبوعين أخرين لإعلان إشهار المؤسسة.

وأضاف السناوى لـ"اليوم السابع"، أن مجموعة العمل تنتظر إعلان الإشهار حتى تمضى فى طريقها لحماية الدستور من خلال الوسائل المعلنة فى مؤتمرها التأسيسى.

ويذكر أن الذى ألقى بيان تأسيس المؤسسة حين ذاك عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين التى اعدت الدستور والذى يشغل رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة التى تضم عدد من الشخصيات البارزة من بينهم الدكتور عبد الجليل مصطفى والدكتور عمرو الشوبكى والدكتور مجدى يعقوب وبهاء طاهر ودكتور محمد نور فرحات ونبيل فهمى والدكتورة منى ذو الفقار والدكتور محمد أبو الغار والدكتور هدى الصدة والدكتور زياد بهاء الدين ويحيى قلاش والدكتور حنا جرجس والدكتور فتحى فكرى والدكتور إيهاب الخراط والدكتور فؤاد عبد المنعم رياض ونيفين عبيد وجمال فهمى الكاتب الصحفى والدكتور مصطفى كامل السيد والدكتور عبلة عبد اللطيف رئيس المنتدى الاستشارى للتنمية الاقتصادية برئاسة الجمهورية وأحمد عيد والدكتورة نيفين مسعد والدكتور إبراهيم عوض وكريمة كمال وطلعت عبد القوى ومحمد سلماوى وعبد الله السناوى ومحمد عبد العزيز والدكتور عزة العشماوى ومحمد قاسم وسمير مرقص وخالد يوسف.

35 شخصية عامة تدشن "حماية الدستور" بمشاركة أحد مستشارى الرئيس.. عمرو موسى: لا نسعى للزعامة ودورنا مكمل للبرلمان.. وأدعو للتبرع للمؤسسة.. وخالد يوسف: سنكون الصوت الرافض لمساعى تعديل الدستور بـ"النواب"

"حماية الدستور" تُخطر الرئاسة وعلى عبد العال ببيانها التأسيسى.. وعمرو موسى يعلن بدء نشاطها غدا.. ويؤكد: نرحب بالجميع.. و نواب وأعضاء لجنة الخمسين يشاركون.. والسناوى: هدفنا الحفاظ على الشرعية الدستورية