ننشر تفاصيل النتائج الأولية لانتخابات التجديد النصفى بـ"أطباء الأسنان"

أكدت النتائج الأولية لانتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء الأسنان، فوز الدكتور ياسر الجندى بمنصب النقيب العام بواقع 2977 صوتا، مقابل عدد أصوات للدكتور خيرى المرسى 2028، والدكتور أحمد الزين 376 صوتا.

وأشارت المؤشرات، إلى أن أعلى المرشحين حصولا على أصوات لمستوى فوق سن 15 سنة على مستوى الجمهورية، كل من:" جيلان الجندى3019 صوت، وإيهاب هيكل 2561 صوت، ونهوند ثابت 2531، وحسام أبوساطى 1500 صوت، وسيد سجاعي 1277 صوت".

ولمستوى تحت سن 15 عام، كل من:"دينا عبد السلام 2724صوت، وإبراهيم عبداللطيف 2466 صوت، ومحمد بدوي 2195صوت، وصلاح العباسي 1498 صوت، وعماد زايد 1476 صوت".

أما عن مناطق الجمهورية الـ6، فأوضحت المؤشرا أن منطقة وسط الدلتا حصل محمود بهجت على 659صوتا، ومحمد الشامى 641 صوتا، ولمنطقة القاهرة والجيزة علاء عبدالعظيم 294 صوتا، ومنطقة شرق الدلتا أشرف زعلوك 79 صوتا، ومنطقة غرب الدلتا محمد نوار 322 صوتا، ومنطقة شمال الصعيد حمادة توفيق 208صوتا.

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