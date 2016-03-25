الانتهاء من أعمال تطوير كوبرى أكتوبر ودار السلام ونفق زهراء المعادى

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء علاء الديجوى مدير المرور الانتهاء من أعمال التوسعات بنفق زهراء المعادى، وإحلال وتجديد فواصل كوبرى دار السلام وكوبرى أكتوبر من رمسيس إلى عبد المنعم رياض، بعدما قامت الشركة المنفذة بتنفيذ تلك الأعمال وسط انتشار للخدمات المرورية أعلى جميع الطرق لتسيير الحركة المرورية.

ومن جانبه، أكد مصدر أمنى بأنه تم إزالة كافة الحواجز الحديدية والأقماع المرورية التى وضعت بمحيط الأعمال التى تم الانتهاء منها أعلى كوبرى أكتوبر بعدما تم تجديد الفواصل المعدنية من ميدان رمسيس أمام قسم شرطة الأزبكية الاتجاه القادم من رمسيس إلى عبد المنعم رياض.

وأضاف أن توسعات نفق زهراء المعادى وطريق الأتوستراد شملت أعمال بالحارة اليمنى وبجوار الجزيرة الوسطى، موضحاً أن الأعمال فى النفق تمت على مدار شهر كامل بدون إجراء أى تحويلات مرورية، مشيراً إلى أن أعمال إحلال وتجديد فواصل كوبرى دار السلام فى الاتجاه القادم من الكورنيش إلى دار السلام تمت بالكامل مع تواجد مكثف للخدمات المرورية.

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