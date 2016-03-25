وصول 54 رحلة طيران من سويسرا وبولندا والدنمارك إلى الغردقة وشرم الشيخ

شهد مطارى شرم الشيخ والغردقة الدوليين، وصول عدد كبير من الرحلات الدولية، التى تحمل على متنها عدد من السياح لقضاء إجازاتهم بالمناطق السياحية هناك، حيث وصل عدد هذه الرحلات الدولية إلى 54 رحلة.

فى مطار الغردقة الدولى، قال مصدر، أنه وصل إلى المطار أمس الخميس 44 رحلة طيران، بينها 21 رحلة ألمانية، و23 رحلة من جنسيات أخرى منها الدنمارك وبولندا والإمارات وسويسرا وتركيا.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن عدد الرحلات الدولية الوافدة لمطار الغردقة أمس الخميس تقل على متنها 5300 راكب من جنسيات مختلفة أغلبهم ألمان، مشيراً إلى أن المطار استقبل أيضاً رحلات داخلية القادمة من مطار القاهرة وبرج العرب، تقل على متنها 1200 راكب من منشطى السياحة الداخلية، مؤكداً أنه يتم التعامل مع الركاب الوافدين للغردقة، وفقاً للتعليمات الأمنية المتبعة وإجراءات التفتيش التى أكدتها وزارة الطيران المدنى.

وعلى سياق متصل ، استقبل مطار شرم الشيخ الدولى أمس الخميس 22 رحلات طيران دولية وداخلية على متنها 2115 سائحاً من مختلف الجنسيات.

ومن جانبه، أكد عصام خضر، مدير إدارة العمليات والأزمات بمحافظة جنوب سيناء، أن نسبة الإشغالات بشرم الشيخ وصلت إلى 17% وفى المحافظة كلها 15%، موضحاً أن مطار شرم الشيخ الدولى استقبل اليوم 10 رحلات دولية طيران على متنها 1250سائحاً من مختلف الجنسيات الأجنبية، و12 رحلة داخلية على متنها 865 سائحاً مصرياً بإجمالى 2115 سائحاً، وبينما غادر مطار شرم الشيخ 1884سائحاً من مختلف الجنسيات العربية والمصرية.

وأضاف "خضر"، فى بيان له، أن منتجعات جنوب سيناء السياحية استقبلت أمس 798سائحاً قادمين من منطقة إيلات الإسرائيلية عبر منفذ طابا البرى فى طريقهم لمنتجعات طابا ونويبع ودهب وشرم الشيخ، وسط إجراءات أمنية مشددة، كما غادر المنفذ 341 سائحاً.

ومن ناحيته، قال ماجد القاضى أحد مديرى شركات السياحة بالغردقة، أن منظومة السياحة فى عهد الوزير السابق هشام زعزوع كانت تدار بطريقة خاطئة، وكان هناك غضب من المستثمرين تجاه الاعتماد على جنسيات معينة لزيارة مصر، منها روسيا، مطالباً بفتح أسواق جديدة فى دول مختلفة.

وأضاف القاضى لـ"اليوم السابع"، أن المجال السياحى الآن يعانى من حالة سيئة جداً، مطالباً وزير السياحة بالاتفاق السريع مع وزير الطيران والآثار الجديد للنهوض بالمجال.

فيما طالب بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحين بالبحر الأحمر، وزير السياحة الجديد بتغير منظومة الرحلات القديمة وعمل برامج جديدة للسائح تضم المناطق الطبيعية مثل المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر.

وأضاف أبو طالب لـ"اليوم السابع"، أن من الضرورى عمل خط طيران بين الغردقة وأبو سمبل، ولو رحلة واحدة أسبوعياً، مؤكداً على أن السياح يرغبون فى زيارة معبد أبو سمبل إلا أن طول المسافة يمنعهم.

وأشار أبو طالب أن برنامج الزيارة بالبحر الأحمر بالنسبة للسياح معروف وقديم وعقيم وهو وصول لمدينة الغردقة ورحلة إلى الأقصر بالسيارة لقضاء يوم واحد أو أكثر هناك وليس بعد.

يحيى راشد يدرس ملفات السياحة استعدادا لبيان "الحكومة" أمام البرلمان