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متهمان يهددان أسرة شرطى بالمنيا لإجباره على تغيير أقواله ضدهما

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متهمان يهددان أسرة شرطى بالمنيا لإجباره على تغيير أقواله ضدهما متهمان يهددان أسرة شرطى بالمنيا لإجباره على تغيير أقواله ضدهما
هاجم متهمان منزل شرطى وهددا أسرته للضغط عليه لتغيير أقواله ضدهما فى إحدى قضايا استعمال القوة والعنف ضد رجال الشرطة، وتهريب متهم فى أحكام جنايات.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطاراً من اللواء محمود عفيفى، مدير إدارة البحث الجنائى، بورود بلاغ للعميد عصام جمال مأمور مركز شرطة مغاغة، من "رندا .ع"، 29سنة، وزوجة أمين الشرطة من قوة وحدة مباحث مغاغة، يفيد بقيام كلاً من "محمد .د" وشهرته "حمد" 23سنة عاطل، والسابق اتهامه فى 11قضيه متنوعة، و"عربى.ف" 25 سنة عاطل، والسابق اتهامه فى قضيتين، منها سلاح نارى، وأخرهم القضية رقم 800 لسنة 2013، إدارى مركز مغاغة، واقتحام مركزالشرطة، باقتحام الشقة خاصتها وتهديدها وأولادها.

وأوضحت أن زوجها مطلوب للشهادة فى القضية رقم 1148لسنة 2013، إدارى مركز مغاغة، والمقيدة تحت رقم 3499 لسنة 2015، جنايات، بتهم إحراز سلاح وذخيرة واستعمال قوة وعنف ضد رجال الشرطة، وتهريب متهم فى أحكام جنايات، وذلك أثناء تواجد أمين االشرطة بعمله بوحدة مباحث المركز، لافتة إلى أن المتهمين أرادا إجباره على تغير شهادته فى القضية.

تم تشكيل فريق بحث جنائي بقيادة العميد عبد الفتاح الشحات، رئيس مباحث المديرية، لضبط المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2068 لسنة 2016، إدارى مركز شرطة مغاغة، وجار العرض على النيابه العامة للتحقيق.


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