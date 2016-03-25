حبس المتهمين بتهريب سيارتين محملتين بـ4 طن دواجن نافقة لبيعها بالفيوم

قررت نيابة الفيوم، حبس المتهمين بتهريب سيارتين محملتين بـ 4 طن دواجن نافقة لإعادة بيعها بالأسواق 4 أيام على ذمة التحقيق.

كان اللواء ناصر العبد، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من النقيب دربالة عبد التواب السمالوسى، رئيس كمين كوم أوشيم، يفيد بأنه أثناء تواجدهم بالكمين استوقفا سيارتين نقل لفحص حمولتهما وتبين أنهما محملتين بـ4 طن دواجن نافقة قادمين بها من محافظة القليوبية وفى طريقهما لبيعها بمحافظة الفيوم، تم تحرير محضر بالواقعة وضبط سائقى السيارتين وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

بالصور.. ضبط سيارتين محملتين بـ 4 طن دواجن نافقة قبل إعادة بيعها بالفيوم

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