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الاستئناف تتسلم احاله عاطل متهم بحيازة 10 الاف قرص مخدر لتحديد جلسه لمحاكمته

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الاستئناف تتسلم احاله عاطل متهم بحيازة 10 الاف قرص مخدر لتحديد جلسه لمحاكمته الاستئناف تتسلم احاله عاطل متهم بحيازة 10 الاف قرص مخدر لتحديد جلسه لمحاكمته
تسلمت محكمه استئناف القاهرة ملف قضيه اتهام عاطل بحيازة 10 الاف قرص مخدر بمنطقه المرج و ذلك بعدما أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار محمد الجرف بإحالته الى محكمة الجنايات و ذلك من اجل تحديد جلسه لبدء محاكمته

ووردت معلومات أكدتها التحريات باتجار عاطل فى المواد المخدرة بمنطقة المرج، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته 10 آلاف قرص مخدرفتم احالته للنيابه و عقب التحقيقات انتهت الي احالته محبوسا الى محكمه الجنايات


>ضبط مسجل بحوزته فرد روسى وطلقات آلية و170 قرص مخدر بالغردقة

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مصر 365

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