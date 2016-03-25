السبت.. كلية رياض الأطفال بجامعة دمنهور تنظم مهرجان الطفولة والأمومة الثالث

أعلنت الدكتورة زينب دردير علام عميد كلية رياض الأطفال بجامعة دمنهور، أن الكلية سوف تنظم مهرجان الطفولة والأمومة الثالث" تحت عنوان "إكتشاف المواهب وتنميتها لأطفال محافظة البحيرة"، السبت المقبل بقاعة المؤتمرات الكبرى بمجمع دمنهور فى تمام الساعة الحادية عشر صباحًا تحت رعاية الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور والدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة وبحضور جميع عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ولفيف من طلاب وطالبات الجامعة.

وأوضحت الدكتورة زينب دردير علام عميد كلية رياض الأطفال بجامعة دمنهور بأن برنامج الحفل يتضمن عرض لفيلم تسجيلى عن إنجازات الكلية لخدمة وتنمية المجتمع المحلى بالمحافظة وتكريم الطالب وليد محمد عبادى "المخترع الصغير" بالإضافة إلى تكريم الطفل المثالى والأطفال الموهوبين فى حفظ" 3 أجزاء من القرأن الكريم،الشعر،عزف منفرد،الغناء "

وأشارت عميد " كلية رياض الأطفال " إلى تكريم الأم المثالية على مستوى المحافظة ومن أصحاب الفئات الخاصة والمعلم والمعلمة المثاليين فى تعليم وتدريب الفئات الخاصة .

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