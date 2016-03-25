ولى ولى العهد السعودى يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الدفاع الأمريكى

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى ولى العهد السعودى النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالا هاتفيا اليوم من وزير الدفاع الأمريكى أشتون كارتر.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه جرى خلال الاتصال بحث وتوسيع مجالات التنسيق مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج حيال القضايا الإقليمية والدولية والعسكرية ، وتعزيز فرص الاستقرار فى المنطقة ، بما فيها الجهود المشتركة فى مكافحة الارهاب، إلى جانب تنسيق الجهود الأمريكية الخليجية من أجل مواجهة التطرف الذى تدعمه بعض الدول ، ومواجهة الدور الإيرانى فى المنطقة الذى أدى إلى تدهور الأوضاع بالمنطقة.

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