القبض على تشكيل عصابى بالبحيرة متورط فى جرائم قتل وسرقات

تمكن رجال مباحث البحيرة قبل قليل، برئاسة اللواء محمد خريصة، مدير المباحث، وإشراف اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة من ضبط تشكيل عصابى متورط فى إرتكاب واقعة الهجوم المسلح على سيارة نقل محملة بالفاكهة بدائرة قسم النوبارية بالبحيرة فى ظروف غامضة مما تسبب فى مقتل شاب فى العقد الثالث من العمر جراء إصابته بطلق نارى بالرأس، وأيضا قاموا بقتل أحد الضباط.

ترجع أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، إخطارا منذ عدة أيام من اللواء محمد خريصة مدير المباحث بالحادث، وبالفحص تبين للرائد كريم بسيونى رئيس مباحث النوبارية، أثناء سير سيارة نقل دبابة محملة بالفاكهة يستقلها " مصطفى . م . أ " ومقيم محطة 2 بذور وشاب أخر وبطريق أبو بكر الصديق تعرضا لهجوم مسلح من قبل مجهولين مما أدى لمقتل المذكور جراء إصابته بطلق نارى بالرأس .

وجه اللواء محمد خريصة، مدير المباحث، بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث، والعميد حازم حسن وكيل المباحث والعقيد ياسر أبو العز رئيس فرع البحث الجنائى، والعقيد مدحت عزب وكيل فرع البحث الجنائى، والرائد كريم بسيونى رئيس مباحث النوبارية بالإشتراك وضباط إدارة البحث الجنائي بالتنسيق وفرع الأمن العام بالبحيرة لسرعة كشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه فى أسرع وقت.

أسفرت جهود فريق البحث، التى أشرف عليه اللواء محمد عماد الدين سامى، مدير أمن البحيرة، عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم كل من " سلامه ع . ع وشهرته " سلامه الشولحى" عاطل والمطلوب ضبطه والتنفيذ عليه في عدد (8) قضية متنوعة " سرقة بالإكراه، قتل" آخرهم القضية رقم 2/2014 جنايات عسكرية غرب القاهرة " قتل" والمحكوم عليه فيها غياباً بالإعدام بجلسة 24/6/2014 والخاصة بواقعة مقتل العميد مهندس قوات مسلحة وليد عبدالصمد محمد بتاريخ 21/9/2013 .

وتم ضبط " ياسر. خ . ع " وشهرته " عوض الشولحى" سن 29 عاطل، والمطلوب ضبطه والتنفيذ عليه في عدد (3) قضية متنوعة " تبديد" آخرهم القضية رقم 15652/2014 جنح أبو المطامير" تبديد"، والمحكوم عليه فيها بالحبس حضورى بالسجن سنتين ، و" شريف ج ع " وشهرته " شريف الصريحى " عاطل، و" وليد. ع . ع وشهرته " وليد الشولحى " سن 29عاطل و(هارب) والمطلوب ضبطه والتنفيذ عليه في عدد (9) قضية متنوعة "سرقة بالإكراه وقتل " آخرهم القضية رقم 2/2014 جنايات عسكرية غرب القاهرة " قتل" والمحكوم عليه فيها مع شقيقه غياباً بالإعدام بجلسة 24/6/2014، وذلك لقيامهم بتكوين تشكيل عصابياً شديد الخطورة مسلح تخصص فى إرتكاب وقائع السرقات بالإكراه وقيامهم بإرتكاب واقعة مقتل المجنى عليه.

عقب تقنين الإجراءات، استهدفت عدة مأموريات محال إقامتهم وأماكن ترددهم أسفرت عن تم ضبط جميع المتهمين عدا الأخير وبحوزتهم بندقية آلية عيار 7.62 × 39 تحمل ارقام 256112 وعدد ( 21 ) طلقة لذات العيار وكذا عدد 2 خزينة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأنهم كونوا فيما بينهم تشكيلاً عصابياً مسلحاً تخصص في إرتكاب وقائع السرقات بالإكراه يتزعمه الأول ، حيث قاموا بتهديد المجنى عليه ومحاولة الاستيلاء على السيارة قيادته ولم يتمكنوا فقاموا بإطلاق اعيرة نارية تجاه مما أدى لإصابته ووفاته وفروا هاربين، كما اعترفوا بقيامهم بإرتكاب وقائع مماثلة بالمراكز المجاورة .

بتطوير مناقشتهم، اعترفوا بإرتكابهم الوقائع الآتية (عقب ارتكابهم واقعة القتل المشار اليها وحال هروبهم بالسيارة المستخدمة في الحادث ماركة لانوس فضى اللون رقم ل ج ط " 4678 تمكنوا من إستيقاف المجني عليه عبد العزيز سويلم محمد عيد " سائق ومقيم بنجر السكر العامرية الإسكندرية وسرقة سيارته رقم 7356 م ا ر ملاكي ماركة هيونداي النترا وتركو ا السيارة الأولى وعقب سرقة مبلغ مالى قدره 65 ألف جنيه من السيارة الثانية تركوها هي الأخرىوتحرر بشأن السيارتينالمحضر 2677 /2016 جنح قسم برج العرب الإسكندرية ).

كما اعترفوا بواقعة المحضر رقم 2369/2016 جنح مركز أبو المطامير سرقة السيارة رقم 7819 ل ر ى نقل فاستر أسوزو موديل 2006 رصاصى اللون عن بلاغ المواطن " أحمد أنور أنور طلبة" كرها عنه وتحت تهديد السلاح النارى، وواقعة المحضر رقم 623/2016 جنح قسم غرب النوبارية سرقة السيارة رقم 500341 ملاكى البحيرة ماركة دايو لأنس فيرانى اللون، عن بلاغ المواطن أحمد السعيد محمد قنديل" حاصل على دبلوم ومقيم مدينة غرب النوبارية بالإكراه.

واعترف المتهمون، بواقعة المحضر رقم 622/2016 جنح قسم غرب النوبارية سرقة السيارة رقم 40062 نقل المنوفية ماركة شيفرولية حمراء اللون " دبابة " عن بلاغ المواطن بيتر رزق شفيق حنا " سائق ومقيم بركة السبع المنوفية بذات الأسلوب الاجرامى.

تحرر محضر بالواقعة وباشر المستشار سامح حشيش رئيس نيابة وادى النطرون التحقيقات.

هجوم مسلح على سيارة نقل ومقتل شاب بالبحيرة

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