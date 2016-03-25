محافظ المنوفية يضع مدرسة خاصة بقويسنا تحت إشراف مديرية التعليم ماليا وإداريا

قرر الدكتورهشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، وضع مدرسة خاصة، تابعة للإدارة التعليمية بقويسنا، تحت الإشراف المالى والإدارى لمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، لحين إزالة أسباب المخالفة أو لمدة عام، أيهما أقرب، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، جاء ذلك بناءا على إحالة تقرير اللجنة المشكلة لفحص أعمال مدرسة الايمان للنيابة العامة بتاريخ 12 مارس 2016 .

وأكد محافظ المنوفية، أنه سيستمر في محاربة الفاسدين وسيضرب بكل قوة على يد من تسول له نفسه التلاعب بالقانون، مطالبا الجميع بأن يقدر حجم المسئولية وحساسية المرحلة التى يمر بها الوطن، مشددا على أن مصر لن تنهض إلا بجهد وعرق أبنائه.