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جامعة الإسكندرية تستجيب لمرضى الفشل الكلوى وتصرف علاج متأخر منذ 5 أشهر

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جامعة الإسكندرية تستجيب لمرضى الفشل الكلوى وتصرف علاج متأخر منذ 5 أشهر جامعة الإسكندرية تستجيب لمرضى الفشل الكلوى وتصرف علاج متأخر منذ 5 أشهر
استجابت جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور رشدى زهران، إلى شكوى مرضى الفشل الكلوى التابعين لمعهد البحوث الطبية والذين يتم علاجهم على نفقة الدولة لعدم تبعيتهم للتأمين الصحى أو لأى جهات أخرى.

وصرفت الجامعة، أمس الخميس، العلاج المخصص للمرضى والذي لم يستطيعوا الحصول عليه، منذ 5 أشهر بسبب عدم توريد شركات الأدوية للدواء المخصص لمرضى الفشل الكلوى بجانب أدوية أخرى مخصصة لأمراض أخرى .

كان "اليوم السابع"، نشرت منذ يومين مأساة مرضى الفشل الكلوى الذين أكدوا عدم قدرتهم على الحصول على العلاج، وقيامهم بتحرير محضر داخل قسم شرطة سيدى جابر.

كما تقدم حسنى حافظ، عضو مجلس النواب عن دائرة باب شرق وسيدى جابر، بمذكرة لوزير الصحة لمراعاة المرضى التابعين للعلاج على نفقة الدولة .

وقال محمد جميل أحد المرضى المتضررين من عدم صرف العلاج، إنهم أخبروهم بوصول العلاج المخصص لهم داخل صيدليات معهد البحوث الطبية وفى انتظار استلامهم العلاج .


>بالصور والفيديو.."اليوم السابع"يرصد معاناة مرضى الفشل الكلوى بمعهد البحوث الطبية بالإسكندرية.."الصحة"توافق لهم بصرف العلاج على نفقة الدولة منذ 5 أشهر ولم يحصلوا عليه..وعميد المعهد يرفض مناقشة قراراته

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