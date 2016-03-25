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وكيل "صحة بورسعيد" يناقش تفعيل الصيدلة الإكلينكية بالمستشفيات الحكومية‎

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وكيل "صحة بورسعيد" يناقش تفعيل الصيدلة الإكلينكية بالمستشفيات الحكومية‎ وكيل "صحة بورسعيد" يناقش تفعيل الصيدلة الإكلينكية بالمستشفيات الحكومية‎
ناقش الدكتورعادل تعيلب، مدير الشئون الصحية والسكان ببورسعيد، خلال الإجتماع الذى عقده مع مدير إدارة الصيدلية والصيادلة الأوائل بالمستشفيات الحكومية وأعضاء أقسام الكلينكية.

وشدد على ضرورة تفعيل الصيدلة الإكلينكية بالمستشفيات على نطاق أوسع، بالإضافة للدور الذى تلعبه الصيدلة الإكلينكية لمصلحة المريض لتفادى أخطاء العلاج الدوائى .

من جهة أخرى، أصدر "تعيلب" تعليمات تقضى بضرورة إتباع سياسة المضادات الحيوية لرفع كفاءة العلاج بالمستشفيات الحكومية للإرتقاء بالمنظومة العلاجية.


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