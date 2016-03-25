وكيل "صحة بورسعيد" يناقش تفعيل الصيدلة الإكلينكية بالمستشفيات الحكومية‎

ناقش الدكتورعادل تعيلب، مدير الشئون الصحية والسكان ببورسعيد، خلال الإجتماع الذى عقده مع مدير إدارة الصيدلية والصيادلة الأوائل بالمستشفيات الحكومية وأعضاء أقسام الكلينكية.إعلان - Ads إعلان - Ads
>تطعيم تلاميذ المدارس ببورسعيد بعقار مضاد للديدان المعوية
وشدد على ضرورة تفعيل الصيدلة الإكلينكية بالمستشفيات على نطاق أوسع، بالإضافة للدور الذى تلعبه الصيدلة الإكلينكية لمصلحة المريض لتفادى أخطاء العلاج الدوائى .
من جهة أخرى، أصدر "تعيلب" تعليمات تقضى بضرورة إتباع سياسة المضادات الحيوية لرفع كفاءة العلاج بالمستشفيات الحكومية للإرتقاء بالمنظومة العلاجية.
>تطعيم تلاميذ المدارس ببورسعيد بعقار مضاد للديدان المعوية