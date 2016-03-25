اليوم.. وزير الزراعة يتفقد الزراعات المطيرة بمحافظة مطروح

يستقبل اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، عصر اليوم الجمعة، الدكتور عصام فايد وزير الزراعه واستصلاح الاراضى، فى إطار زيارته التى تستمر لمدة يومين، لتفقد زراعات القمح والشعير المطرية، بقرية رأس الحكمة ومدن النجيلة وسيدى برانى.

وقال البيان الصادر عن محافظة مطروح، أنه من المقرر أن يعلن وزير الزراعة خلال الزيارة، عن بدء موسم الحصاد الآلى، بمعدات الحصاد والكومباين، التى أرسلتها الوزارة لمساعدة المزارعين.

تبدأ جولة الوزير برفقة محافظ مطروح، بعد عصر غدٍ الجمعة، بزيارة منطقة الحبلة جنوب قرية رأس الحكمة لمشاهدة زراعات القمح والشعير، ومواصلة الجولة يوم السبت بمناطق غرب مرسى مطروح، لتفقد زراعات الشعير بمناطق المثانى والنجيلة وعمل لقاء مع الاهالى بمنطقة الشريصات على طريق جرجوب قبلى الطريق الدولى بمدينة النجيلة.

ويتفقد وزير الزراعة ومحافظ مطروح، فى نهاية برنامج الزيارة، أعمال تنمية الوديان بمنطقة الخروبة جنوب مدينة مرسى مطروح بنحو 3 كيلومتر

محافظ مطروح: وزير الزراعة وافق على توفير معدات حصاد القمح والشعير بالمحافظة