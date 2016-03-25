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المعهد الفرنسى بالإسكندرية يطلق معرضاً للكتب الفرنكفونية غدا

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المعهد الفرنسى بالإسكندرية يطلق معرضاً للكتب الفرنكفونية غدا المعهد الفرنسى بالإسكندرية يطلق معرضاً للكتب الفرنكفونية غدا
يطلق المعهد الفرنسى بالإسكندرية، معرضاً للكتب الفرنكفونية بمناسبة احتفالات الفرنكفونية التى تستمر طوال شهر مارس، ويشارك فى المعرض عدد من دور النشر المختلفة والذى يستمر لمدة يومان بدءاً من غدا السبت 26 مارس .

يذكر أن المعهد الفرنسى بالإسكندرية يحتفل بأعياد الفرنكفونية بالتعاون مع القنصلية الفرنسية بالإسكندرية والمكتبة الفرنكفونية والتى تستضيف خلال فاعلياتها مثقفين وروائيين ومهتمين بالشأن الفرنسى لنشر الثقافة الفرنكفونية وتستمر الفاعليات طوال شهر مارس.

المعهد الفرنسى بالإسكندرية يطلق المقهى الأدبى للفرنكفونية 22 مارس القادم

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