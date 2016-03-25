بالصور.. مياه الصرف الصحى تحاصر مستشفى ديروط المركزى

رصدت عدسة "اليوم السابع"، تحول مستشفى ديروط المركزى التابعة لمحافظة أسيوط، إلى مأوى للحيوانات التى يصطحبها المرضى معهم داخل المستشفى وعنابر الإقامة بل والرعاية المركزة، وتحول محيطها الخارجى إلى مستنقع للصرف الصحى بسبب انحدار مستوى الأرض داخل المستشفى عن مستوى الأرض خارجها.

كما تنتشر النفايات الطبية والمهملات والقاذورات فى كل أنحاء المستشفى، علاوة على أن الحمامات غير آدمية.

ويقول خالد صاوى، أحد الأهالى، إن "أسرّة المستشفى متهالكة، ونضطر للفرش على الأرض للمرضى والمرافقين، كما أن المراتب القطنية والاسفنجية أصبحت غير صحية، ويجب استبدالها بمراتب جلدية إلا أن معظم المراتب الموجودة بالمستشفى مراتب اسفنجية متهالكة وبها أثار دماء وممزقة".

صحافة المواطن: بالصور.. مرضى يتلقون العلاج بطرقات مستشفى ديروط فى أسيوط