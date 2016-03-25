كارتييه تطلق مجموعتها الجديدة في بيروت

شارك موقع "سيدتي نت" الدار الفرنسية العريقة "كارتييه" Cartier احتفالها بإطلاق مجموعة مجوهرات وساعات جديدة.

الاحتفال الذي جرى في متحف Metropolitan Art Society في الأشرفية، حضره حشد من الإعلاميين والشخصيات الاجتماعية التي استمتعت بمشاهدة القطع الجديدة التي أطلقتها الدار، والتي تميّزت بتصاميمها العريقة والفاخرة. الماس كان الحاضر الأبرز في هذه المجموعة التي بدت متوهّجة ببريقه بالإضافة إلى اللؤلؤ والأونيكس اللذين أضافا لمسة أنثوية رقيقة على القطع. من العقود إلى الأقراط والأساور والساعات.. مجموعة غنيّة استطاعت أن تجسّد تاريخ كارتييه العريق وتراثه الشهير.