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خبيرة تغذية أمريكية: أسباب أمراض السمنة والسكر متشابهة فى مصر وأمريكا

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خبيرة تغذية أمريكية: أسباب أمراض السمنة والسكر متشابهة فى مصر وأمريكا خبيرة تغذية أمريكية: أسباب أمراض السمنة والسكر متشابهة فى مصر وأمريكا
تعتبر الوجبات السريعة من أهم العوامل المسببة للإصابة بالسمنة والسكر حيث وجد العلماء علاقة بين السمنة "خصوصًا سمنة البطن" والإصابة بمرض السكر من النوع الثانى.

وأكدت البروفيسورة إيمى فيشيل استشارى التغذية العلاجية بجامعة شيكاغو الأمريكية إمكانية تجنب الإصابة بمرض السمنة والوقاية من السكر بتغيير نمط الحياة بممارسة الرياضة والتقليل من تناول السكريات والوجبات السريعة لاحتوائها على نسبة عالية من المشبعة.

وأوضحت خلال مؤتمر الشرق الأوسط الخامس للتغذية العلاجية المنعقد حاليًا بالقاهرة أن الأسباب المؤدية للسمنة والسكر فى هى نفسها الموجودة فى الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفة: "نواجه نفس المشاكل المتعلقة بتناول الوجبات السريعة لافتة إلى أن الخطوط الاسترشادية للتغذية بتغيير نمط الحياة للأحسن بخطوات متعاقبة وبسيطة".

وأشارت استشارى التغذية العلاجية بجامعة شيكاغو إلى أن سمنة الأطفال تتطلب تعاملا خاصا فمن الصعب حرمان الأطفال من الحلويات ولكن يمكن تقليل تناولهم للوجبات السريعة والسكريات مع تشجعيهم على الجرى والمشى وعدم الجلوس أمام الكمبيوتر فترات طويلة لافتة إلى أن الأطفال المصابين بالسمنة أكثر عرضة للإصابة بالسكر.

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