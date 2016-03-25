أمير جازان يؤكد على مواصلة العمل على تنمية الإنسان في أرجاء الوطن

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان أنه مهما عمل واجتهد الجميع فأن المطلوب المزيد لخدمة شباب هذا الوطن الذي يحتاج كل جهد ودعم أبنائنا وجنودنا في الحد الجنوبي، وشدد سموه على أهمية النتائج التي سيخرج بها ملتقي المسؤولية الاجتماعية من خلال ما يتضمنه من ورش عمل خاصة فيما يتعلق بدعم المرابطين والمنطقة الحدودية، مؤكداً مواصلة العمل على تنمية الإنسان في كل مكان وكل ما فيه خدمة الدين ثم الوطن والمواطن.

جاء هذا خلال رعايته حفل تدشين ملتقى المسؤولية الاجتماعية الأول تحت شعار "كلنا وطن" المنعقد في منطقة جازان.

العيسى: إقامة منتدى ومعرض دولي تحت شعار «الاستثمار في التعليم».. الشهر المقبل

وألقى وزير التعليم خلال الحفل كلمة أكد فيها إلى أن الملتقى الأول للمسؤولية الاجتماعية مناسبة عزيزة تأتي كتأكيد على واحدة من نعم الله علينا في هذه البلاد المباركة حين نرى التلاحم والتعاون بين أبناء الوطن يمتد على مساحة مملكتنا الحبيبة ويغطي كافة مجالات الحياة العامة، واضاف العيسى أن وزارة التعليم تمد يدها لجميع مؤسسات المجتمع ومن بينها مؤسسات القطاع الخاص لنترسم واقعا للمسؤولية الاجتماعية في تعليم أبنائنا وبناتنا في مراحل التعليم المختلفة بكافة المقومات التي تساعدهم في تحقيق أهدافهم في الحياة الكريمة، مؤكدا انه بفضل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- فقد خطا التعليم في بلادنا خطوات واسعة نحو تحقيق أهداف التنمية البشرية في المملكة، وانتشر التعليم أفقيا ليغطي مساحة بلادنا المباركة وتوسع عموديا ليقدم برامجه في كافة المستويات التعليمية، وأن من ابرز مظاهر التطور في التعليم انخفاض مستويات الأمية وارتفاع معدلات الالتحاق بجميع مؤسسات التعليم وارتفاع مستوى مخرجات التعليم وبروز نخبة من الطلاب والطالبات المتميزين الذين يرفعون راية الوطن.

وكشف العيسى أن وزارة التعليم ستقيم مع مطلع الشهر القادم المنتدى والمعرض الدولي للتعليم تحت شعار "الاستثمار في التعليم" كنواة فاعلة لصنع شراكة حقيقية مع القطاع الخاص تتطلع من خلاله وزارة التعليم إلى استثمار التسارع المبهر في إنتاج البحوث والاختراعات في مجال تطوير التعليم.

وأعلن خلال الملتقى حجم الدعم والمشاركة من قبل عدد من الشركات والمؤسسات الخاصة بلغت 850 ألف ريال و27 حافلة للطلاب والطالبات.

وفي ختام الحفل كرم الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز المشاركين والداعمين للملتقى الأول للمسؤولية الاجتماعية ، كما تسلم سموه هديتان تذكريتان بهذه المناسبة.

إثر ذلك بدأت جلسات الملتقى العلمية الثلاث التي تشمل موضوعات "المسؤولية الاجتماعية بين البناء والعطاء" و"المسؤولية الاجتماعية ضرورة وتأسيس العمل الخيري" و"المسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي والمسؤولية الاجتماعية كلنا وطن"، و" المسؤولية الاجتماعية ممارسات وتجارب" و"الأنشطة الطلابية وأثرها في المسؤولية الاجتماعية وممارسات وتجارب في المسؤولية الاجتماعية و المسؤولية الاجتماعية الصحية"، و"المسؤولية الاجتماعية إشراقات مضيئة ومبادرات" و"دور الجامعات في المسؤولية الاجتماعية, إضافة لاستعراض عدد من التجارب في مجالي التعليم ومسؤوليته الاجتماعية.

من جهة اخرى استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان امس معالي نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله بن علي الملفي، يرافقه وكيل الوزارة للشؤون التنفيذية عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين ووكيل الوزارة المساعد للمراجعة والتوثيق عبيدالله بن حمدان آل صنعاء, وذلك بفندق ردسن بلو بمدينة جيزان.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتطوير الإداري والتدريب لرفع كفاءة العاملين وتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة عبر الفروع التابعة لها بمختلف مناطق وطننا العزيز ومنها منطقة جازان، حضر الاستقبال مدير فرع وزارة الخدمة المدنية بجازان علي بن صالح عسيري.