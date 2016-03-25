ارتفاع عدد الأطباء السعوديين في برامج الزمالات الأميركية إلى ٣٢٦

واصل الأطباء السعوديون في الولايات المتحدة نجاحاتهم بقبول ٦٢ طبيبا وطبيبة في برامج الزمالات الامريكية ليرتفع العدد خلال السنوات الثلاث الاخيرة الى ٣٢٦ في برمج المطابقة الطبية الاميركية ( NATIONAL RESIDENT MATCHING PROGRAM ) الذي تقدم إليه ما يقارب 50 الف طبيب من جميع الجنسيات حول العالم وهو برنامج يضمن عدالة الفرص بين المتقدمين بناء على كفاءة المتقدم وابحاثه ومنجزاته في الوقت الذي لم تحظَ المملكة منذ بداية تاريخ ابتعاث الاطباء الى الولايات المتحدة بقبول اكثر من 10 اطباء سنويا قبل نجاحات الاربعة أعوام الاخيرة.

ورفع الملحق الثقافي السعودي في الولايات المتحدة الامريكية د. محمد العيسى إلى القيادة بأسمى آيات التهاني، معتبراً هذا النجاح وللسنة الرابعة على التوالي تقدما ونتاجاً لاستثمار الوطن في ابنائه ومفخرة وطنية حقيقية يعكس اهتمام القيادة بصناعة جيل يقود القطاع الصحي.

ولفت العيسى إلى ان اهم ما يمكن نراه مستقبلا عطفا على النجاحات التي نلمسها لثلاثة اعوام متتالية ان الوطن سيحظى بعدد كبير من الاطباء المؤهلين والمتخصصين بدقة في فنون طبية مختلفة ما سينعكس ايضا على توفير برامج طبية سعودية عبر هيئة التخصصات الطبية والجامعات ولا نبالغ ان قلنا قد يكون وطننا قبلة لاستضافة اطباء من دول اخرى لندربهم وسنكون الرياديين في هذا الحقل.وشهدت الملحقية احتفالا حضره نخبة من الطبيبات والاطباء المقبولين، وهنا يبين العيسى دفعنا هؤلاء المميزين الذين تعبوا حقا وتعرضوا لضغوطات كثيرة واحتفالنا بهم جزء من التقدير والشكر ولن نكتفي بالحضور بل سنحاول دعمنا واتصالاتنا بالاطباء في مختلف الولايات.وختم الملحق الثقافي قائلا: ان ما يدعو إلى الفخر اليوم ليس القبول فقط بل ان المنظمة الاميركية لتدريب الطلاب الاجانب اشارت الى ان المملكة تتقدم بصورة متميزة في مجال تدريب الاطباء الطبي وقفزت في السنوات الثلاث الاخيرة من العاشر إلى الثامن واخيرا إلى خامس دولة في العالم تدرب كوادرها الطبية ليصبحوا متخصصين بدقة في حين لم نكن نذكر كمؤهلي اطباء في التقارير نهائيا عام ٢٠١٢م وما قبله.

من جانبه، قال رئيس قسم البرامج الطبية في الملحقية د. عادل باشطح ان منجز اليوم هو نتيجة ستة اعوام من التخطيط والتطبيق والتقييم وتطوير الايجابيات ومعالجة السلبيات وسط متابعة وتنفيذ ميداني بالتعاون بين الملحقية والاطباء ومعاهد اعداد الدارسين للاختبارات الاميركية.