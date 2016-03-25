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لبنان يوقع 5 إتفاقيات بقيمة 2،67 مليون دولار أمريكى مع البنك الإسلامى

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لبنان يوقع 5 إتفاقيات بقيمة 2،67 مليون دولار أمريكى مع البنك الإسلامى لبنان يوقع 5 إتفاقيات بقيمة 2،67 مليون دولار أمريكى مع البنك الإسلامى
وقع مجلس الانماء والاعمار التابع للدولة اللبنانية اليوم مع البنك الإسلامى للتنمية خمس اتفاقيات تمويلية جديدة تتعلق بقطاعات الطرق والمياه والصرف الصحى بقيمةً 372،67 مليون دولار أمريكى.

وقع الاتفاقيات رئيس مجموعة البنك الإسلامى للتنمية الدكتور أحمد محمد على ورئيس مجلس الإنماء الإعمار المهندس نبيل الجسر ، ومن بين هذه المشروعات المساهمة فى مشروع تزويد منطقة بيروت الكبرى بمياه الشرب (سد بسرى) بقيمة 128 مليون دولار.

ويهدف المشروع إلى زيادة كمية المياه المتاحة لبيروت الكبرى وجبل لبنان عن طريق بناء سد بسرى، متعدد الأغراض، ومحطة توليد كهرومائية بطاقة 12 ميجاواط/ساعة ومحطة معالجة مياه بطاقة 25 ألف متر مكعب يوميا وشبكات مياه وشبكات صرف صحى للمنطقة المحيطة بالسد.

وهذا المشروع هو إضافة لمشروع قائم ينفذه البنك الدولى ومن المتوقع ان يساعد المشروع على توفير 12 مليون متر مكعب من المياه بشكل مستمر لحوالى 1،3 مليون نسمة.

كما تتضمن المشروعات مشروع تطوير وإدارة خدمات الصرف الصحى فى حوض الغدير بقيمة 87،50 مليون دولار ، واتفاقية مشروع تزويد منطقة جبل عامل بجنوب لبنان بالماء الصالح للشرب بقيمة 60،97 مليون دولار ، ومشروع إستكمال الطريق الساحلى الجنوبى (المرحلة الخامسة) بقيمة 26،70 مليون دولار.

كما تشملً المشروعات اتفاقية مشروع الطريق الشمالى السريع (الدائرى الشرقى لمدينة طرابلس) - المرحلة الأولى - بقيمة 69،50 مليون دولار.
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