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150 مخالفة على منشآت النقل في الرياض

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    رصدت فرق التفتيش بإدارة الطرق والنقل بمنطقة الرياض 150 مخالفة على المؤسسات والشركات العاملة في نشاط النقل بمدينة الرياض، وغرمتها 303،000 ريال.

وقد سجلت الفرق 114 مخالفة على منشآت تأجير السيارات وغرمتها 191 ألف ريال، لوجود مخالفات متنوعة منها: ممارسة النشاط بدون ترخيص، أو بترخيص منتهٍ، وممارسة النشاط من خلال مكاتب فرعية غير مسموح بها، وعدم الالتزام بالسعودة، عدم تضمن عقد تأجير المركبة للشروط العامة، ومخالفة الأنظمة واللوائح، وعدم وضع صورة مصدقة من الترخيص في مكان بارز في مقر النشاط.

ورصدت الفرق في مجال النقل المدرسي والأجرة العامة ونشاط نقل البضائع والمهمات بأجر 36 مخالفة، وغرمت هذه المنشآت 112 ألف ريال، وشملت المخالفات المرصودة: ممارسة النشاط بدون ترخيص أو بترخيص منتهٍ، أو التأخر في طلب تجديد الترخيص، وتشغيل مركبات في النشاط بدون بطاقة التشغيل.

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