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وزارة الخارجية تودع السفير السنغالي

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وزارة الخارجية تودع السفير السنغالي وزارة الخارجية تودع السفير السنغالي

    أقامت وزارة الخارجية أمس, حفل غداء وداعياً لسفير جمهورية السنغال لدى المملكة بابا عثمان سي, بمناسبة انتهاء فترة عمله بالمملكة.

وقام وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين بتسليم سفير جمهورية السنغال درع الوزارة تقديراً لجهوده الطيبة في تقوية العلاقات بين بلاده والمملكة خلال فترة عمله.

وعبر سفير جمهورية السنغال عن عميق شكره وامتنانه, مؤكداً أنه كان سعيداً في عمله لدى المملكة وأنه بذل جهوداً كبيرة في سبيل تعزيز العلاقات بين البلدين. حضر الحفل عدد من السفراء المعتمدين لدى المملكة.

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