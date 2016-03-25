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وكيل وزارة الداخلية يبحث مع وزير الأمن والهجرة التشادي أوضاع الجالية التشادية

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وكيل وزارة الداخلية يبحث مع وزير الأمن والهجرة التشادي أوضاع الجالية التشادية وكيل وزارة الداخلية يبحث مع وزير الأمن والهجرة التشادي أوضاع الجالية التشادية
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اجتماع د. السالم بوزير الأمن العام والهجرة التشادي والوفد المرافق له

الرياض - محمد العرج

    استقبل وكيل وزارة الداخلية د. أحمد السالم في مكتبه بالوزارة أمس وزير الأمن العام والهجرة في جمهورية تشاد أحمد محمد باشر يرافقه رئيس الوكالة الوطنية للأمن وعدد من المسؤولين في جمهورية تشاد.

وعقد اجتماع تم خلاله بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومناقشة أوضاع الجالية التشادية المقيمة في المملكة وسبل دعم وتعزيز العلاقات الأمنية بين البلدين الشقيقين.

حضر الاجتماع سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية تشاد فيصل بن مسلط المنديل، وسفير جمهورية تشاد لدى المملكة صقر يوسف أتنو وعدد من المسؤولين بوزارة الداخلية.

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