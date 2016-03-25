وزير التعليم يعتمد أسماء لجان واضعى أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية

قال الدكتور أحمد الجيوشى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، اعتمد أسماء لجان واضعى أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية، بعد انتهاء التحريات الأمنية على الأعضاء المرشحين، مشيراً إلى أنه سيتم عقد لقاء مع الأعضاء الثلاثاء المقبل بشأن منحهم التعليمات الخاصة بأسئلة الامتحانات ومناقشة بعض القضايا.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، أن تعليمات واضعى أسئلة الامتحانات تتمثل فى الالتزام بالمنهج الدراسى والكتاب، وأيضاً الابتعاد عن الأسئلة السياسية، وأيضاً الالتزام بنقاط الفهم والتذكر طبقاً للنسبة المقررة فى الامتحانات، موضحاً أنه عقب لقائهم مع الدكتور الهلالى سيتم البدء مباشرة فى وضع الأسئلة.

ويذكر أن امتحانات الدبلومات الفنية تبدأ فى 21 مايو المقبل.

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