أخبار عاجلة

مساء dmc - قصيدة "ينصر دينك يابطل" لأحمد فؤاد نجم .. حادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
مساء dmc - محمد أبو شقة: ينبغي أن يوافق مجلس الوزراء ومجلس النواب على إعلان حالة الطوارىء -
حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الميزان الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الأحد 09 أبريل 2017 -
حظك اليوم برج العذراء الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الأسد الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير التعليم يعتمد أسماء لجان واضعى أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية

Google+ Print
وزير التعليم يعتمد أسماء لجان واضعى أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية وزير التعليم يعتمد أسماء لجان واضعى أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية
قال الدكتور أحمد الجيوشى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، اعتمد أسماء لجان واضعى أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية، بعد انتهاء التحريات الأمنية على الأعضاء المرشحين، مشيراً إلى أنه سيتم عقد لقاء مع الأعضاء الثلاثاء المقبل بشأن منحهم التعليمات الخاصة بأسئلة الامتحانات ومناقشة بعض القضايا.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، أن تعليمات واضعى أسئلة الامتحانات تتمثل فى الالتزام بالمنهج الدراسى والكتاب، وأيضاً الابتعاد عن الأسئلة السياسية، وأيضاً الالتزام بنقاط الفهم والتذكر طبقاً للنسبة المقررة فى الامتحانات، موضحاً أنه عقب لقائهم مع الدكتور الهلالى سيتم البدء مباشرة فى وضع الأسئلة.

ويذكر أن امتحانات الدبلومات الفنية تبدأ فى 21 مايو المقبل.


>رئيس اتحاد طلاب مصر: سنشارك فى وضع جدول امتحانات الدبلومات الفنية لأول مرة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ناجي الشهابي: التفجيرات تستهدف عدول بابا الفاتيكان عن زيارة مصر

ناجي الشهابي: التفجيرات تستهدف عدول بابا الفاتيكان عن زيارة مصر

«إنتم بتضروا مصر وبتعذبوني».. 4 مواقف انتقد فيها الرئيس الإعلام

«إنتم بتضروا مصر وبتعذبوني».. 4 مواقف انتقد فيها الرئيس الإعلام

ستاد مصر: مش هتصدق ميدو عمل أيه مع محمد هلال - نجم وادي دجلة

ستاد مصر: مش هتصدق ميدو عمل أيه مع محمد هلال - نجم وادي دجلة

ستاد مصر: تصريحات أحمد حسام ميدو عقب فوز وادي دجلة على الشرقية

ستاد مصر: تصريحات أحمد حسام ميدو عقب فوز وادي دجلة على الشرقية