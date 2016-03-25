على الدين هلال: على "الداخلية" تدعيم موقفها بشكل واضح بشأن مقتل "ريجينى"

قال المفكر السياسى على الدين هلال، إنه يجب على الداخلية تدعيم موقفها بشكل مضمون وواضح بشأن مقتل الشاب الايطالى جوليو ريجينى.

وأوضح "هلال"، خلال حواره مع الإعلامية "رشا نبيل، مقدمة برنامج "كلام تانى"، والمذاع عبر فضائية "دريم"، معلقاً على خبر الكشف عن التشكيل العصابى المتسبب فى خطف الطالب الايطالى "ريجينى" وعدد من الاشخاص من جنسيات مختلفه والتعدى عليهم فى واقعات مختلفة، قائلاً:" يجب أن تستدعى النيابة باقى الاطراف المعتدى عليهم من هذا التشكيل، لكى يتم التأكيد النهائى بأن هذا التشكيل العصابى هو المتهم الرئيسى فى خطف "ريجينى".

يذكر أن وزارة الداخلية، أعلنت مقتل أفراد تشكيل عصابى، تخصص فى اختطاف الأجانب بمصر وسرقتهم بالإكراه، وذلك بعد توصل أجهزة الأمن إلى معلومات هامة عن مكان وجودهم، وتم تبادل إطلاق الرصاص معهم، ما أدى إلى مقتلهم جميعاً.

وقالت الداخلية، فى بيان رسمى لها، إن الأجهزة الأمنية استهدفت تشكيلا عصابيا بنطاق القاهرة الجديدة تخصص فى انتحال صفة ضباط شرطة، و اختطاف الأجانب وسرقتهم بالإكراه.

وأكدت المصادر الأمنية، أن الجناة ارتكبوا 5 وقائع سرقات بالإكراه عن طريق ارتداء ملابس شرطة وانتحال صفة رجال أمن واستيقاف الأجانب واختطافهم وسرقة متعلقاتهم الشخصية، وأنه لم يثبت حتى الآن من تحقيقات أجهزة الأمن تورط المتهمين فى قضايا دم، وأن نشاطهم الإجرامى لم يتخطى السرقات بالإكراه من الضحايا وانتحال صفة ضباط.

الشرطة تقتل تشكيلا عصابيا تخصص فى اختطاف الأجانب وسرقتهم فى تبادل نيران بالقاهرة الجديدة.. و وسائل إعلام أجنبية تربط الواقعة بقضية الشاب الإيطالى.. وبيان الداخلية لم يتهم أفراد التشكيل بقتل ريجينى

"الداخلية": العثور على جواز سفر وحقيبة ريجينى مع عصابة القاهرة الجديدة

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