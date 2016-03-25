بالصور: سلطان الطرب يواسي والدته بوفاة والده

نشر المكتب الإعلامي لـ"سلطان الطرب" الفنان السوري جورج وسوف عدة صور من مراسم تشييع جثمان والده الراحل بديع أسعد وسوف الذي توفي يوم 21 مارس .

وظهر في الصور التي نشرتها الصفحة الرسمية لجورج وسوف على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " كيفية قيام سلطان الطرب بمواساة والده وحضوره الصلاة لراحة روح والده في كنيسة مار الياس في الكفرون بحضور اهالي بلدته وحشد كبير من المحبين .

هذا وبعد أن انتهى جورج وسوف من تقبل التعازي بوفاة والده في بلدته الكفرون بسورية بدأ بتقبل التعازي في لبنان في كنيسة مار الياس للروم الارثودوكس - الرابية.

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