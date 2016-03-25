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بالصور: سلطان الطرب يواسي والدته بوفاة والده

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الخميس 24-03-2016 21:49

نشر المكتب الإعلامي لـ"سلطان الطرب" الفنان السوري جورج وسوف عدة صور من مراسم تشييع جثمان والده الراحل بديع أسعد وسوف الذي توفي يوم 21 مارس .

وظهر في الصور التي نشرتها الصفحة الرسمية لجورج وسوف على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " كيفية قيام سلطان الطرب بمواساة والده وحضوره الصلاة لراحة روح والده في كنيسة مار الياس في الكفرون بحضور اهالي بلدته وحشد كبير من المحبين .

هذا وبعد أن انتهى جورج وسوف من تقبل التعازي بوفاة والده في بلدته الكفرون بسورية بدأ بتقبل التعازي في لبنان في كنيسة مار الياس للروم الارثودوكس - الرابية.

 

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