الظهور الأول لوالدة نيللي كريم الروسية..هل تشبهها؟

نشرت الفنانة نيللي كريم لأول مرة صورة تجمعها بوالدتها الروسية عبر حسابها الشخصي على انستجرام واتضح من الصور مدى الشبه الكبير في الملامح بينهما.

على الجانب الأخر انتهت نيللي منذ فترة من تصوير دورها في فيلم "يوم للستات" مع إلهام شاهين، كما تقوم حاليا بتصوير دورها في مسلسل "سقوط حر" مع المخرج شوقي الماجري،ويعرض المسلسل في شهر رمضان القادم.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي