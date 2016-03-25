ليلى سمور تشن هجوماً على الوسط الفني السوري لهذا السبب ؟

انتقدت الممثلة ليلى سمور ما أسمته "الشللية" في الوسط الفني السوري، معتبرة أنّها مع العديد من الفنانين يتعرضون للتغييب عمداً من قبل المخرجين وشركات الإنتاج التي أصبحت تنتهج هذه الحالة بشكل علني منذ بداية الأزمة.

وخلال مقابلة إذاعية بررت سمور ندرة مشاركاتها الدرامية خلال المواسم الأخيرة بالقول: "في الواقع أنا لم ابتعد لكن هناك من يتعمّد تغيبي كما العديد من الفنانين"، وأضافت :" الشللية في الوسط الفني أصبحت أكثر علنية وأصبح لكل مجموعة أو (شلة) طقوس خاصة بها وعلى الفنان أن يمشي مع التيار ويدرك تلك الطقوس جيداً حتى يتمكن من الظهور على الشاشة".

سمور اعتبرت أن هذه الحالة مرفوضة وعلى الفنان أن يستدعى لدور ما بناءً على ملاءمته للشخصية وليس انتمائه إلى شلة معينة، وحمّلت مسؤولية هذه المشكلة للمخرجين والمنتجين وكامل القائمين على الصناعة الدرامية.

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