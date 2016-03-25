موسيقار سوري: هذا سبب رفض موسيقى "العراب" ولهذا غيّرت شارة "أهل الغرام"

كشف المايسترو والمؤلف الموسيقي طاهر مامللي أنه لم تتم الموافقة على ما قدمه من موسيقى تصويرية لمسلسل " العراب " للمخرج المثنى صبح و الذي تم تقديمه العام الماضي بسبب التكلفة الإنتاجية مبيناً أن المخرج لم يتدخل وترك القرار للشركة وعندها قام المؤلف " رضوان نصري " بتنفيذ العمل بشروط فنية أقل وبتكلفة أقل , وقال مامللي : " هناك من أبلغني من الشركة أن رضوان نصري كان يمكن أن يقوم بتنفيذ العمل دون مقابل " .

مامللي أوضح في مقابلة إذاعية أن شارة الجزء الثالث من مسلسل أهل الغرام للمخرج الليث حجو والذي سيعرض لاحقاً كان يجب تغييرها كي تناسب الوقت والرؤية الموسيقية موضحاً أن عدم رضى بعض الناس عنها ربما سببه هو التعلق بالنسخة التي حملت صوت الفنانة نورا رحال .

أما بالنسبة لشارة مسلسل بقعة ضوء أوضح أنها لم تتغير كثيراً بسبب عدم رغبة الشركة المنتجة بدفع تكاليف إضافية , مصرحاً للمرة الأولى أن الشارة في الجزء الأول كانت مرفوضة من قبل المنتج ولكن المخرج حينها تمكن من حسم الموضوع والموافقة عليها ونجحت بشكل كبير .

مامللي قال إن تحكم المنتجين اليوم بالدراما حتى موسيقياً وعدم قدرة المخرج على فرض رؤيته وعدم ترك الفرصة للمؤلف الموسيقي ليعمل بسقف مادي جيد للحصول على نتيجة مرضية دفعه للتخفيف من الإنتاج مشيراً إلى أنه قاطع أعمال المؤسسة العامة للإنتاج لأنها تدفع ما كان يُدفع قبل 10 سنوات قائلاً : " خفض من أجرك 100 ألف ليرة في المؤسسة تبيع الفن كله " .

يذكر أن مامللي يعتبر من أهم المؤلفين الموسيقيين في سورية في رصيده عشرات المسلسلات والأعمال منها (( الزير سالم , أهل الغرام , صدق وعده , صقر قريش , الفصول الأربعة , بقعة ضوء , خان الحرير , بواب الريح , سنعود بعد قليل , أرواح عارية , ضيعة ضايعة , التغريبة الفلسطينية , غزلان في غابة الذئاب , صبايا , فنجان الدم , وغيرها )).

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي