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بالفيديو: في زيارة رسمية للارجنتين.. الرئيس اوباما يرقص التانجو

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الخميس 24-03-2016 23:07

إنتشر على موقع "يوتيوب" ووسائل التواصل الإجتماعي للرئيس الأمريكي باراك أوباما Barack Obama وهو يرقص التانجو التي تشتهر بها الأرجنتين خلال زيارته الرسمية لهذا البلد.

ولم يستطع الرئيس مقاومة إلحاح راقصة تانجو أرجنتينية، سحبته إلى حلبة الرقص أثناء مأدبة عشاء رسمية أقامها الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري للرئيس الأمريكي وزوجته ميشيل أوباما Michelle Obama، خلال زيارته للعاصمة بوينس آيرس.

وفي نفس الوقت اقترب راقص أرجنتيني من زوجة أوباما وطلب منها الرقص أيضاً، فلم تفوت ميشيل فرصة تجربة الرقص على إيقاعات التانجو.

وخلال مراسم حفل العشاء، ألقى الرئيس الأرجنتيني كلمة تمنى فيها أن تكون زيارة أوباما لبلده بداية لعلاقات مثمرة بين البلدين وأن تعود بالنفع على الشعبين الأمريكي والأرجنتيني، كما أكد ماوريسيو في كلمته أكثر من مرة أن البلدين يشتركان في نفس القيم.

 

بالفيديو: الرئيس اوباما يغني ويرقص مع النجم العالمي آشر

 

 

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