الشيخة انتصار العلي والشيخة فاطمة المبارك يطلقان تجربة العلاج بالألوان

أعلنت الشيخة انتصار العلي عن انطلاق تجربة العلاج بالالون Prismologie » برسمولوجي» في الكويت، وإنشاء منتجع صغير مبني على «علم الألوان».

جاء ذلك خلال افتتاح مقرها في مجمع الثريا بالسالمية وسط حفل كبير وحضور لكبار شخصيات المجتمع والاعلاميين وبعض من متخصصين العلاج بالالوان والاحجار الكريمة.

واعربت الشيخة انتصار العلي مؤسس المشروع عن سعادتها بإنطلاق تجربة «برسمولوجي» في الكويت والتي انطلقت في عام 2015 خلال احتفالية كبري في جميع محلات SpaceNK الـ ٦٣ المنتشرة في بريطانيا ثم تلاها الانطلاق في هونج كونج.

وقالت العلي ان الفكرة كانت في البداية إنشاء منتجع صغير مبني على «علم الألوان»، ولكنّ حلمنا هذا توقّف عندما لم نجد مستحضرات نستطيع استخدامها في المنتجع لعدم توفر أيّ شيء في العالم يحمل تلك الخاصية، فقرّرنا بعدها أن نعمل بأنفسنا على إنتاج تلك المستحضرات وبدأنا في العام ٢٠١٣ رحلة البحث عمّن يساعدنا على تحقيق ذلك، مرددة «واستطعنا أن نجد متخصصين من ذوي الخبرات العالية في بريطانيا في كل من مجال التصنيع والانتاج لنحوّل حلمنا إلى حقيقة، مضيفة «فنحن اردنا منتجات طبيعية في مكوّناتها ورائحتها إلى أقصى الحدود الممكنة علمياً وحققنا ذلك بعد حصولنا علي شهادة من كلّ من بريطانيا وفرنسا بأنّ منتجاتنا عالية الجودة وخالية من مواد كيماوية أوأيّ مواد اخري مضرّة بالصحة»، فضلاً عن أنّ تغليفها الخارجي والداخلي قابلان للتدوير حيث ان الورق المستخدم فيها مأخوذ من أشجار زرعت في غابات مزروعة خاصة لاستخراج الورق.

واشارت العلي الى ان الابحاث العلمية اثبتت ان الالوان تمنح الانسان مشاعر مختلفة وتم تطبيق هذا العلم في جميع منتجاتنا فمثلا في منتجنا ذو اللون الأبيض يساعدنا على تعزيز الشعور بالصفاء الجسدي والذهني من خلال مكوناته التي تحتوي على ذرّات من حجر الألماس، وعطر ماء الزهر الصافية و ماء نبتة البامبو ووردة البورسلين أما منتجنا ذو اللون الأحمر فيعطي شعوراً أكبر بالحيوية والنشاط من خلال مكوّناته التي تحتوي علي ذرّات من حجر الياقوت الأحمر، و عطر خشب الارز والرماد البركاني مع أنزيمات الرمان ومستخلصات الفلفل الأحمر التي تدفئ الجسم وتنشّط الدورة الدموية.

وتابعت العلي «بينما منتج اللون الاصفر يجلب الاستيقاظ والنشاط من خلال مكوّناته التي تحتوي على حجر السترين الثمين و عطر الحمضيات المنعشة و مستخلصات البلانكتون االتي تنشط خلايا الجلد، في حين أنّ اللون الأخضر يحتوي على حجر اليشم و عطر»نجيل الهند» و زيوت انكا انشي و الزيتون و التنامو الذي يساعد على تجديد خلايا الجلد مع الإحساس بالتوازن الذهني والجسدي في حين يستطيع مستحضر اللون الوردي مع حجر الكوارتز الزهري و عطر ماء الورد مع نبتة «وردة القطب الشمالي» أن يجلب لكم الشعور بالسعادة للجلد من خلال تنشيط افراز هرمون الادرينالين. وأخيراً المنتج ذو اللون النيلي الذي يساهم في تهدئة الجلد و النفسية ويمنح شعوراً بالسكينة من خلال حجر الياقوت الأزرق، وعطر خشب العود الهادئ، ووردة النيلية البرية ونتمنّى أن تستطيعوا من خلال استخدامكم منتجاتنا خلال يومكم، الحصول إلى الشعور الذي ينقصكم في تلك اللحظة لتكون حياتكم أجمل وأفضل، وبذلك نكون قد حقّقنا حلمنا بأن نساعد، ولو قليلاً، في جعل حياة الجميع افضل من خلال علم الالوان».

وعن معني كلمة Prismologie اوضحت شريكتها في التأسيس الشيخة فاطمة الصباح انها كلمة مقسمة الى قسمين الاول «Prism» وتعني المثلث الضوئي او المنشور الزجاجي الذي ينكسر فيه الضوء فيعطي الوان مختلفة جميلة اما الثاني ologie فهي علم او دراسة ومن هنا اردنا ان تكون «Prismologie» ماركة مبنية على علم الالوان.

وأضافت الصباح أن المشروع كان حلم صغير لما يعنيه من مشاعر انسانية من خلال مساعدة أكبر عدد ممكن من الأشخاص ليتواصلوا مع أنفسهم، وينجحوا في تغيير مشاعرهم إلى الأحسن، قائلة لذا صنعت هذه المستحضرات لتكون أداةً تمنح مستخدميها الشعور الذي يحتاجون إليه من خلال استخدام علم الالوان على مدار اليوم صباحا ومساءا ونحتفل اليوم بأطلاق منتجاتنا في شركة الاسطورة الدولية فهي شركة عريقة تهتم بالجودة في كل ما تقدمه من ازياء ومجوهرات وهذا ما يناسب شراكة استراتيجية بيننا فنحن نستخدم علم الالوان والاحجار الكريمة في منتجات Prismologie وهذا امتداد لما تقدم شركة الاسطورة من ماركات عالمية راقية لزبائنها خاصة بعد ان حصدت ماركتنا علي العديد من الجوائز في مجال التصميم والتغليف من بريطانيا.