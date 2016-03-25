بالصور.. "أمن الغربية" يعيد عجوز "صماء" إلى أسرتها فى الإسكندرية

نجحت أجهزة أمن الغربية، فى إعادة عجوز صماء من محافظة الإسكندرية ضلت الطريق وحضرت إلى مدينة طنطا ولم تستطع العودة مرة أخرى، حيث تم تحديد أهلها وإعادتها لأسرتها فى سيارة النجدة.

البداية كانت بورود إخطار للواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، بالعثور على سيده عجوز "صماء" بمدينة طنطا "ضالة الطريق" ولا تعلم مكان إقامتها.

ووجه مدير الأمن، اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير إدارة البحث الجنائى، بتشكيل فريق بحث لتحديد أهل السيدة، وبالبحث والتحر وإجراء التحريات السريعة تم التوصل إلى أهلها وتبين أنها تقيم بمحافظة الإسكندرية، وتم إصطحابها داخل سيارة نجدة وتقديم الطعام والشراب لها وتوصيلها إلى محطة السكة الحديد لإعادتها بالقطار إلى محل إقامتها بمحافظة الإسكندرية.

تم إجراء التحريات بمعرفة الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، فى التوصل إلي أهلها وتبين أنها تدعي هانم أحمد سالم – 83 سنة من موليد قرية محلة أبو على دائرة مركز شرطة دسوق بكفر الشيخ، ومقيمه بشارع باكوس - الإسكندرية وأنها تقيم صحبة نجلها محمد أحمد علي رجب - صاحب ورشة دراجات بخارية مقيم 105 شارع باكوس - دائرة قسم شرطة أول الرمل الإسكندرية، تحررعن ذلك المحضر رقم 5/27 أحوال قسم شرطة محطة سيدي جابر والذي أعيد قيده برقم 3917 إداري قسم أول طنطا لسنة 2016.

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